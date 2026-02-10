بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا تستأنف تصدير النفط الخام إلى إسرائيل

قالت وكالة "بلومبرج"، الثلاثاء، إن فنزويلا أرسلت أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل منذ سنوات، في خطوة تعكس انفتاح صادرات الدولة اللاتينية عقب القبض على رئيسها نيكولاس مادورو.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الصفقة، أن الشحنة تُنقل حاليا إلى "مجموعة بازان"، وهي أكبر شركة لتكرير النفط الخام في إسرائيل.

وتأتي هذه الشحنة بعدما ألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو مطلع العام الجاري، وإعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب توليها الإشراف على مبيعات النفط الفنزويلية.

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ منتصف عام 2020، حين استوردت إسرائيل قرابة 470 ألف برميل وفقًا لبيانات شركة "كبلر".

وأشارت الوكالة، إلى أن إسرائيل لا تفصح عادة عن مصادر نفطها الخام، مع رصد اختفاء ناقلات أحيانا من أنظمة التتبع الرقمية بمجرد اقترابها من موانئ البلاد.

ويمثل وصول النفط الفنزويلي إلى إسرائيل أحدث مؤشر على إعادة توجيه تدفقات الطاقة في عهد ما بعد مادورو؛ إذ كان معظم الإنتاج يُباع سابقا في الصين، قبل أن يتحول مؤخرا نحو مشترين في الهند وإسبانيا والولايات المتحدة.

وفي حين امتنع كل من "مجموعة بازان" ووزارة الطاقة الإسرائيلية عن التعليق، يرى مراقبون أن هذه الصفقة تكرس التغير الجيوسياسي الذي تقوده واشنطن في إدارة موارد فنزويلا.