جوجل تطلق ميزات جديدة لحذف الصور والمعلومات الشخصية من نتائج البحث

كتب- محمود عبدالرحمن:

11:36 م 10/02/2026

جوجل

كشفت شركة "جوجل"، الثلاثاء، عن تحديثات تقنية واسعة لأداة "النتائج المتعلقة بك " (Results about you)، لتعزيز حماية الخصوصية الرقمية وتمكين المستخدمين من إزالة صورهم الخاصة المنشورة دون موافقة من نتائج البحث بسهولة أكبر.

وأتاحت الشركة الوصول إلى الأداة المطورة عبر تطبيقها الرسمي من خلال الضغط على صورة الحساب؛ حيث تطلب الأداة من المستخدم عند التشغيل الأول النقر على "البدء" (Get started) لإضافة معلوماته الشخصية.

وفور تأكيد البيانات، يبدأ نظام "جوجل" بمراقبة نتائج البحث تلقائيا، مع إرسال إشعارات فورية للمستخدم في حال رصد أي نتائج تتضمن معلوماته الخاصة.

وبسطت "جوجل" إجراءات طلب إزالة الصور الخاصة؛ إذ أصبح بإمكان المستخدمين النقر على النقاط الثلاث بجانب أي صورة في نتائج البحث واختيار "إزالة النتيجة".

كذلك، وفر التحديث ميزة تحديد صور متعددة وإرسال طلب إزالة جماعي عبر نموذج موحد، مع إمكانية متابعة حالة جميع الطلبات من مكان واحد داخل قسم "النتائج المتعلقة بك".

وأوضحت الشركة أن إزالة هذه البيانات من نتائج البحث لا تعني حذفها نهائيا من شبكة الإنترنت، بل تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومنع ظهور المحتوى الحساس في مقدمة نتائج محرك البحث.

