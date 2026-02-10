"أسد" و"قرش" و"سحلية".. 20 صورة لـ رامز جلال ونجوم المقالب

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز ليفل الوحش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتحدث الفنان رامز عن كواليس برنامجه الجديد أثناء حضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم بشهر يناير الماضي في المملكة العربية السعودية.

وعن كواليس برنامجه الجديد قال رامز جلال: "تعرف مسلسل سكويد جيم انا بعمل سواد جيم، وفيه 3 إصابات لحد دلوقتي".

كما فاجئ الحضور وقام بارتداء قناع على وجهه ليتم تشبيه بالمطرب المقنع تووليت، ليرد رامز جلال بطريقة كوميدية "هو أي حد لابس قناع بقى تووليت".

وقدم الفنان رامز جلال طوال 15 عاما العديد من الأفكار المختلفة ببرنامج المقالب الذي اشتهر بتقديمه، كان بدايتها مع "رامز قلب الأسد" عام 2011 وحقق البرنامج نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة جعلت رامز يواصل تقديم هذه النوعية من البرامج بشكل سنوي في شهر رمضان ويستضيف خلاله نخبة من أبرز النجوم.

واشتهر رامز بمشاركة العديد من الحيوانات بالبرنامج كان أبرزها "رامز قلب الأسد" إذ يفاجئ ضيوفه بوجود أسد في انتظارهم خارج المصعد، كما ظهر بغواصة على هيئة سمكة قرش ببرنامج "رامز قرش البحر"، كما ظهر في بدلة حيوان الغوريلا ببرنامج "رامز في الشلال"، كما ارتدى رامز بدلة "سحلية" ببرنامج "رامز تحت الأرض"، وأثار بهم رامز ذعر ضيوفه .

وكان من أبرز برامج رامز جلال "رامز ثعلب الصحراء" عام 2012، برنامج "رامز عنخ أمون" عام 2013، "رامز قرش البحر" عام 2014، "رامز واكل الجو" عام 2015، "رامز بيلعب بالنار" عام 2016، "رامز تحت الأرض" عام 2017، "رامز تحت التلج" عام 2018، "رامز في الشلال" عام 2019، "رامز مجنون رسمي" عام 2020، "رامز عقله طار" عام 2021، "رامز موفي ستار" عام 2022، مرورا ببرنامج "رامز نيفر إيند" عام 2023، "رامز جاب من الاخر" عام 2024، "رامز إيلون مصر" 2025.

أعمال ينتظر عرضها رامز جلال قريبا

ينتظر رامز جلال عرض أحدث أعماله السينمائية خلال الفترة المقبلة بعنوان "بيج رامي"ويشاركه البطولة مجموعة من النجوم هم محمد أنور، نسرين أمين، محمد هبد الرحمن، محمود حافظ، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.

