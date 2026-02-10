إعلان

ترامب عن إجراءات إسرائيل بشأن الضفة: أنا ضد ضمها

كتب : محمود الطوخي

10:40 م 10/02/2026

دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، معارضته للتحركات الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "أنا ضد الضم".

وتأتي تصريحات ترامب لموقع أكسيوس" الأمريكي، عقب إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي سياسة جديدة تمثل خطوة نحو الضم فعليا، وتوسع السيطرة الإسرائيلية على مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية.

وقال ترامب: "لدينا ما يكفي من الأمور التي يجب التفكير فيها الآن. لسنا بحاجة إلى التعامل مع الضفة الغربية".

وتنتهك الإجراءات الإسرائيلية اتفاقيات أوسلو، حيث تسهل للمستوطنين شراء الأراضي وتمنح الشرطة صلاحيات هدم المنازل في مناطق السلطة الفلسطينية، مما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية.

وتتعارض هذه الخطوات مع طلبات صريحة قدمها الرئيس الأمريكي ومبعوثاه، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لنتنياهو في ديسمبر الماضي بضرورة "تهدئة الوضع".

وبينما يستعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن الأربعاء، أعرب مسؤولون في البيت الأبيض عن قلقهم من تداعيات هذه القرارات، مؤكدين أن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع أهداف الإدارة لتحقيق السلام في المنطقة.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إسرائيل الضفة الغربية

