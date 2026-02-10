الداخلية تُسقط 4 متهمين غسلوا 85 مليون جنيه في عقارات وسيارات

في ضربة أمنية موجعة لمافيا المال الحرام، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن إمبراطورية ورقية شيدها 4 عناصر جنائية من حصيلة دماء الشباب. الجناة الذين ظنوا أن غسل أموال المخدرات في كيانات مشروعة سيحمي ثرواتهم، سقطوا في قبضة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

التحريات كشفت أن المتهمين اتبعوا استراتيجية الإصباغ بالصبغة الشرعية بتدوير الملايين المتحصلة من تجارة السموم في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات في مناطق راقية، وأسطول من السيارات الفارهة؛ بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها نتاج تجارة قانونية.

قدرت أجهزة الوزارة القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 85 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الدولة في تتبع الثروات المشبوهة ومنع ذوي الأنشطة الإجرامية من الاستفادة من حصيلة جرائمهم، مع إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.