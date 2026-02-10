إعلان

الداخلية تُسقط 4 متهمين غسلوا 85 مليون جنيه في عقارات وسيارات

كتب : مصراوي

11:30 م 10/02/2026

عملية غسيل أموال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ضربة أمنية موجعة لمافيا المال الحرام، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن إمبراطورية ورقية شيدها 4 عناصر جنائية من حصيلة دماء الشباب. الجناة الذين ظنوا أن غسل أموال المخدرات في كيانات مشروعة سيحمي ثرواتهم، سقطوا في قبضة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

التحريات كشفت أن المتهمين اتبعوا استراتيجية الإصباغ بالصبغة الشرعية بتدوير الملايين المتحصلة من تجارة السموم في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات في مناطق راقية، وأسطول من السيارات الفارهة؛ بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها نتاج تجارة قانونية.

قدرت أجهزة الوزارة القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 85 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الدولة في تتبع الثروات المشبوهة ومنع ذوي الأنشطة الإجرامية من الاستفادة من حصيلة جرائمهم، مع إحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسيل أموال ال الداخلية مخدرات سيارات عقارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من دفاع "فتاة الأتوبيس" بعد إخلاء سبيل الشاب المتهم
حوادث وقضايا

أول تعليق من دفاع "فتاة الأتوبيس" بعد إخلاء سبيل الشاب المتهم
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حدث بالفن| ياسر جلال يغني ويرقص ونجوم الفن يعلقون على واقعة قتاة الأتوبيس
زووم

حدث بالفن| ياسر جلال يغني ويرقص ونجوم الفن يعلقون على واقعة قتاة الأتوبيس

بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟
رياضة عربية وعالمية

بيراميدز يودع 6 لاعبين في الميركاتو الشتوي.. من هم؟
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي