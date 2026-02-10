مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

كتب : مصراوي

08:59 م 10/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال هادي رياض (3)
  • عرض 9 صورة
    احتفال هادي رياض (5)
  • عرض 9 صورة
    هادي رياض (2)
  • عرض 9 صورة
    احتفال هادي رياض (4)
  • عرض 9 صورة
    هادي رياض (1)
  • عرض 9 صورة
    هادي رياض (3)
  • عرض 9 صورة
    هادي رياض
  • عرض 9 صورة
    هادي رياض (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية غدا الأربعاء، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، من منافسات الجولة ال14 بالدوري المصري "دوري نايل".

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، منذ قليل عن قائمة الفريق الرسمية، لمواجهة الإسماعيلي غدا في بطولة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويفتقد المارد الأحمر في مباراة الغد أمام الإسماعيلي لخدمات عدد من اللاعبين، ومن بينهم هادي رياض لاعب الفريق الجديد القادم من بتروجيت.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هادي رياض يغيب عن مباراة المارد الأحمر غدا أمام الإسماعيلي، بسبب أدائه التربية العسكرية في كلية الآداب جامعة المنصورة.

والجدير بالذكر، أن الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع صاحب ال 27 عاما، في يناير الماضي قادما من بتروجيت.

أقرأ أيضًا:

بالأسباب.. 6 لاعبين يغيبون عن صفوف الأهلي ضد الإسماعيلي

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي قبل مباراة الغد بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هادي رياض النادي الأهلي الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بـ 14 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع بويات ببرج العرب في الإسكندرية
"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
حوادث وقضايا

"يوسف وأبوه راحوا في 10 أيام".. أسرار رحلة كفاح انتهت بقبرين وشيطان بلا قلب
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي