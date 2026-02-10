مصدر يكشف سبب غياب هادي رياض عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية غدا الأربعاء، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، من منافسات الجولة ال14 بالدوري المصري "دوري نايل".

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، منذ قليل عن قائمة الفريق الرسمية، لمواجهة الإسماعيلي غدا في بطولة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويفتقد المارد الأحمر في مباراة الغد أمام الإسماعيلي لخدمات عدد من اللاعبين، ومن بينهم هادي رياض لاعب الفريق الجديد القادم من بتروجيت.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هادي رياض يغيب عن مباراة المارد الأحمر غدا أمام الإسماعيلي، بسبب أدائه التربية العسكرية في كلية الآداب جامعة المنصورة.

والجدير بالذكر، أن الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع صاحب ال 27 عاما، في يناير الماضي قادما من بتروجيت.

