الرئيس الكولومبي ينجو من محاولة اغتيال استهدفته- فيديو

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الثلاثاء، نجاته من محاولة اغتيال استهدفته مساء أمس الاثنين، عقب تحذيرات تحذيرات تلقاها منذ أشهر بشأن مؤامرة مزعومة لمهربي مخدرات.

وأوضح بيترو أن مروحيته تعذر عليها الهبوط ليل أمس في وجهتها المقررة على الساحل الكاريبي، نتيجة مخاوف من قيام أشخاص لم يسمّهم بإطلاق النار عليها.

#ATENCIÓN 🇨🇴🚨| El pdte @petrogustavo denuncia un nuevo intento de atentado en su contra. "Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar", declaró. 🇨🇴🚨 | pic.twitter.com/cMkPUhIzWq — Radio Nacional CO (@RadNalCo) February 10, 2026

وقال الرئيس في اجتماع للحكومة بُث على الهواء مباشرة: "اتجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل".