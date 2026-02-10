إعلان

الرئيس الكولومبي ينجو من محاولة اغتيال استهدفته- فيديو

كتب : محمود الطوخي

11:33 م 10/02/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الثلاثاء، نجاته من محاولة اغتيال استهدفته مساء أمس الاثنين، عقب تحذيرات تحذيرات تلقاها منذ أشهر بشأن مؤامرة مزعومة لمهربي مخدرات.

وأوضح بيترو أن مروحيته تعذر عليها الهبوط ليل أمس في وجهتها المقررة على الساحل الكاريبي، نتيجة مخاوف من قيام أشخاص لم يسمّهم بإطلاق النار عليها.

وقال الرئيس في اجتماع للحكومة بُث على الهواء مباشرة: "اتجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل".

جوستافو بيترو الرئيس الكولومبي مهربي مخدرات

