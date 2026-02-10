من هو "حسن رداد" وزير العمل الجديد؟

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تضمن تكليف حسن رداد إبراهيم السيد، بتولي حقيبة وزارة العمل.

وُلد الوزير الجديد في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام جيد جدًا، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، فضلًا عن كونه باحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، ما يجعله من المتخصصين في تشريعات العمل وتنظيم العلاقات العمالية.

ويمتلك حسن رداد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا، تدرج خلالها في عدد من المواقع القيادية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة، من بينها: رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب توليه منصب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.

كما شغل منصبي مدير عام التفتيش ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، وعمل ملحقًا عماليًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين، فضلًا عن دوره مستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.

وعلى الصعيد الدولي، كان للوزير الجديد حضور بارز في المحافل الإقليمية والدولية، حيث مثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب جهوده في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.

ويرتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المهمة داخل الوزارة، أبرزها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشرف على نقل مقر الوزارة، وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمشاركة في تطوير الخطط الاستراتيجية ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة، فضلًا عن اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.

لمزيد من التفاصيل.. تابع التغطية الكاملة للتعديل الوزاري



