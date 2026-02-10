إعلان

الكرملين: مستعدون لاستئناف الحوار مع فرنسا على المستوى الرئاسي

كتب : مصراوي

05:43 م 10/02/2026 تعديل في 05:57 م

دميتري بيسكوف

باريس/موسكو - (د ب أ)

أعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع فرنسا على المستوى الرئاسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، "نؤكد إجراء اتصالات، والتي ستساعد، حال لزم الأمر ورغب الطرفان، على استئناف الحوار على أعلى مستوى في أسرع وقت ممكن"، لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأضاف بيسكوف: "قلنا منذ فترة طويلة إن قطع العلاقات بيننا أمر غير منطقي، وغير مجدي بل وضار لجميع الأطراف".

وفيما يتعلق باستعداد ماكرون لإجراء محادثات مباشرة بين الأوروبيين وبوتين، قال بيسكوف: "يثير هذا الأمر إعجابنا".

ولطالما أعلن بوتين أن روسيا لم تكن هي التي قطعت الاتصالات، بل دول الاتحاد الأوروبي.

وتوجه مستشار ماكرون للشؤون الخارجية، إيمانويل بون، إلى موسكو مؤخرا.

وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن هذا النهج كان منسقا.

وأوضح بيسكوف أن الاتصالات كانت على المستوى الفني، ولم يترتب على ذلك أي تطورات أخرى، حتى الآن.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعرب عن اعتقاده بأن على أوروبا استئناف الحوار المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي لحرب أوكرانيا.

وقال ماكرون، في مقابلة مع عدة صحف أوروبية، من بينها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، و "لوموند" الفرنسية، نشرت اليوم الثلاثاء، إن أوروبا لا يمكنها أن تفوض واشنطن في مناقشاتها مع روسيا.

وأضاف ماكرون أنه "يجب أن يكون من الممكن استئناف الحوار مع روسيا. لماذا؟ لأنه عندما يتحقق السلام سيشمل أوروبا أيضا.. لقد أعدنا فتح قنوات الحوار على المستوى الفني".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان هو الشخص الذي يرغب في التحدث مع بوتين، أكد ماكرون على ضرورة اتباع نهج أوروبي منظم مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك عدد كبير من الأطراف المتحاورة.

