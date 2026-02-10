إعلان

من كواليس مسلسل "علي كلاي".. أحمد العوضي يستعرض "عضلاته"

كتب : نوران أسامة

03:56 م 10/02/2026
شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مجموعة صور من كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يستعرض عضلاته، ولاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا عوضي يا رايق"، "هتكسر الدنيا"، "مسلسل الشارع"، "الله على الحاجات الحلوة"، "ابن البلد الجميل".

ويترقب أحمد العوضي عرض مسلسل "علي كلاي"، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2026، حيث تدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة، ويخوض صراعات متعددة داخلها وخارجها، سواء على مستوى الحياة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: درة، عصام السقا، يارا السكري، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

