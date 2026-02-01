إعلان

الولادة المبكرة ترفع خطر إصابة الأطفال بالفيروس المخلوي الحاد

كتب : شيماء مرسي

08:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

كشفت دراسة أجراها باحثون من مستشفيات يو سي إس إف بينيوف للأطفال أن الأطفال الخدج أو الذين ولدوا مبكرا يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالات خطيرة من الفيروس المخلوي التنفسي، مما قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة تشمل الحاجة إلى دخول وحدات العناية المركزة، مقارنة بأطفال ولدوا في موعدهم.

وأوضح الباحثون أن الرضع الصغار وخاصة الخدج معرضون لخطر دخول المستشفى ومضاعفات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وفقا لـ "ميد سكيب"

وأجرى الباحثون دراسة شملت 5844 طفلاً 56% منهم ذكور و21 منهم خدج، في 7 مراكز طبية في الولايات المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الخدج كانوا أكثر عرضة للإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام أو أكثر، ودخول وحدة العناية المركزة، والحاجة إلى التنفس الاصطناعي، مقارنة بالأطفال الذين ولدوا في موعدهم الطبيعي.

كما أن الأطفال الذين ولدوا قبل الأسبوع 37 من الحمل كانوا أكثر عرضة لدخول المستشفى في أعمار متأخرة مقارنة بالأطفال الذين وُلدوا في موعدهم.

وشكل الأطفال الخدج 8.8% من حالات دخول المستشفى بسبب الفيروس المخلوي قبل بلوغهم شهراً واحداً من العمر، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 30.1% عند بلوغهم 23 شهراً.

خلل التنسج القصبي الرئوي

كما أصيب عدد أكبر من الأطفال الخدج بخلل التنسج القصبي الرئوي، وهو عامل خطر للإصابة بالفيروس، مقارنة بالأطفال مكتملي النمو.

وأظهر الأطفال الخدج المصابون بخلل التنسج القصبي الرئوي خطرا متزايدا لدخول المستشفى لأكثر من 3 أيام مقارنة بالأطفال مكتملي النمو.

