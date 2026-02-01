إعلان

خسائر مستثمري الذهب 7.4 تريليون دولار وموجة لشراء السبائك في دولة عربية

كتب : مصراوي

08:09 ص 01/02/2026

الذهب

وكالات

تسبب انخفاض أسعار الذهب بخسائر سريعة للمستثمرين في الذهب والفضة قدرت بنحو 7.4 تريليون دولار.


وعاشت أسواق الذهب والفضة على صفيح ساخن خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تراجع حاد غير متوقع خسر معه المعدن الأصفر، لا سيما بتداولات الخميس والجمعة نحو 11% ليصل مستوى 4895.1 دولار للأونصة بعد أن سجل نحو 5600 دولار الأيام الماضية فيما فقدت الفضة نحو 30%.


وجاءت موجة الشراء المباشر للسبائك من الأفراد للاستفادة من التراجع الحاد للأسعار أملا في معاودة الذهب لصعوده، وفي أسواق الكويت سجل سعر جرام الذهب انخفاضا خلال الخميس والجمعة ووصل إلى نحو 7 دنانير.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن سوق الذهب للكويت شهدت ازدحاما لشراء السبائك والعملات الذهبية علاوة على إقبال الكثيرين على الشراء من خلال التطبيقات المعتمدة التي وصل فيها انتظار تسلم المشتريات في الحساب لثلاثة أيام.

وأكد خبراء وأصحاب محلات ذهب للصحيفة، أن الإقبال الأكبر كان خلال ليلة الجمعة على شراء السبائك والعملات الذهبية بأوزان مختلفة بدءا من 5 إلى 20 جراما إضافة إلى الليرة الذهبية سواء السويسرية أو العثمانية، مشيرين إلى أن سعر البيع كان لحظيا ومرتبطا بالأسعار المعلنة، وفقا لروسيا اليوم.

الذهب خسائر مستثمري الذهب مستثمري الذهب شراء السبائك

