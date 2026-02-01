وكالات

ردت إيران، اليوم الأحد، على تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية، بتصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءا منه، وجيوش الدول الأوروبية من وجهة نظر إيران تعد منظمات إرهابية.

واعتبر قاليباف، أن الإجراء غير المسؤول الذي أقدم عليه الاتحاد الأوروبي بتوجيه اتهام باطل وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، الذي جاء تبعا لأوامر رئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني، سرع من وتيرة تهميش أوروبا في النظام العالمي المستقبلي.

أضاف رئيس البرلمان الإيراني: "ليعلم الجميع أن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءا لا يتجزأ منه، إذ تولى تأمينه، وكان حاضرا إلى جانبه في جميع الشدائد، من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، إلى مواجهة جائحة كورونا، فضلا عن دوره في الإعمار ومكافحة الحرمان".

وتابع: "مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي في دعم الحرس الثوري، من أجل صون كرامة البلاد وأمنها القومي".

وقال قاليباف: "الأوروبيون، بمحاولتهم توجيه ضربة إلى الحرس الثوري الذي كان أكبر عائق أمام تمدد الإرهاب إلى أوروبا، إنما أطلقوا النار على أقدامهم، واتخذوا مرة أخرى، وبطاعة عمياء للأمريكيين، قرارات تتعارض مع مصالح شعوبهم، تحاول أوروبا من خلال هذه الإجراءات إرضاء سيدها، أي الولايات المتحدة، كي تكف عن تهديد وحدة أراضيها"، وفقا لسكاي نيوز.