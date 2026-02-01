إعلان

البرلمان الإيراني يرد على تصنيف الحرس الثوري: الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية

كتب : مصراوي

08:15 ص 01/02/2026 تعديل في 08:32 ص

البرلمان الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ردت إيران، اليوم الأحد، على تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية، بتصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية.

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءا منه، وجيوش الدول الأوروبية من وجهة نظر إيران تعد منظمات إرهابية.

واعتبر قاليباف، أن الإجراء غير المسؤول الذي أقدم عليه الاتحاد الأوروبي بتوجيه اتهام باطل وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، الذي جاء تبعا لأوامر رئيس الولايات المتحدة وقادة الكيان الصهيوني، سرع من وتيرة تهميش أوروبا في النظام العالمي المستقبلي.

أضاف رئيس البرلمان الإيراني: "ليعلم الجميع أن الشعب الإيراني يعتبر الحرس الثوري جزءا لا يتجزأ منه، إذ تولى تأمينه، وكان حاضرا إلى جانبه في جميع الشدائد، من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، إلى مواجهة جائحة كورونا، فضلا عن دوره في الإعمار ومكافحة الحرمان".

وتابع: "مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي في دعم الحرس الثوري، من أجل صون كرامة البلاد وأمنها القومي".

وقال قاليباف: "الأوروبيون، بمحاولتهم توجيه ضربة إلى الحرس الثوري الذي كان أكبر عائق أمام تمدد الإرهاب إلى أوروبا، إنما أطلقوا النار على أقدامهم، واتخذوا مرة أخرى، وبطاعة عمياء للأمريكيين، قرارات تتعارض مع مصالح شعوبهم، تحاول أوروبا من خلال هذه الإجراءات إرضاء سيدها، أي الولايات المتحدة، كي تكف عن تهديد وحدة أراضيها"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرلمان الإيراني إيران تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
بشكل تجريبي.. فتح معبر رفح لأول مرة منذ عام ودخول شاحنات مساعدات إماراتية
شئون عربية و دولية

بشكل تجريبي.. فتح معبر رفح لأول مرة منذ عام ودخول شاحنات مساعدات إماراتية
موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
أخبار مصر

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
شئون عربية و دولية

ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
فرص الزمالك في الصعود من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية
رياضة محلية

فرص الزمالك في الصعود من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي