اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تشهد اليوم الأحد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول".

ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية".

وتتضمن مناقشات مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (۱۹) لسنة ٢٠١٨.

ويحيل مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة، وتتضم تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة ولاء هرماس، بشأن تقييد منصة روبلوكس لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، والنائب محمد رزق بشأن إلزام جميع المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطى جميع أنحاء المدرسة بالكامل، وكذلك طلب النائب سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء مدارس وأجنحة وإحلال وتجديد في نطاق مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء".

كما يحيل مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة هند جوزيف أمين شحاتة، بشأن تفعيل قرارات تطوير مستشفى القوصية المركزي - محافظة أسيوط، والنائب باسل محمد عادل، بشأن ورفع كفاءة مستشفى قرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية وتحويلها إلى وحدة طب أسرة مطورة وإنشاء وحدة إسعاف بها مع توفير سيارة إسعاف.