إعلان

قليلة الصوديوم والدهون.. أفضل أنواع الجبن للحفاظ على ضغط الدم

كتب : شيماء مرسي

09:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الجبن من الأطعمة المحبوبة للكبار والصغار، ورغم احتواء معظم أنواعه على الملح والدهون، فإن بعض الأصناف تسهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم عند تناولها باعتدال.

وكشف موقع "VeryWellHealth" أنواع الجبن التي تسهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.

الجبن القريش قليل الدسم

تجتوي على نسبة عالية من البروتين والبوتاسيوم، ما يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد.

الشيدر قليل الدسم

غنية بالكالسيوم الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب ووظائف العضلات، لكن ينصح بتناولها باعتدال.

الموتزاريلا قليلة الدسم

الموتزاريلا الطازجة وخاصة المصنوعة من حليب قليل الدسم تعد خيارا أفضل لاحتوائها على صوديوم ودهون أقل مقارنة بأنواع الجبن الأخرى.

الجبن السويسري قليل الدسم

تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم مقارنة بالأنواع الأخرى، كما أن اختيار الأنواع قليلة الدسم يقلل من التأثير السلبي للدهون المشبعة.

الريكوتا

تتميز بقوامها الخفيف ونكهتها المعتدلة، كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم وتحتوي على البروتين والكالسيوم.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

أفضل أنواع الجبن الجبن القريش الشيدر قليل الدسم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
شئون عربية و دولية

ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلا من الإيراني
بشكل تجريبي.. فتح معبر رفح لأول مرة منذ عام ودخول شاحنات مساعدات إماراتية
شئون عربية و دولية

بشكل تجريبي.. فتح معبر رفح لأول مرة منذ عام ودخول شاحنات مساعدات إماراتية
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ويانج أفريكانز؟
"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي
مصراوي ستوري

"بعد انتقاله للأهلي".. كامويش يوجه رسالة خاصة لفريق ترومسو النرويجي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي