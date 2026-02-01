الجبن من الأطعمة المحبوبة للكبار والصغار، ورغم احتواء معظم أنواعه على الملح والدهون، فإن بعض الأصناف تسهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم عند تناولها باعتدال.

وكشف موقع "VeryWellHealth" أنواع الجبن التي تسهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.

الجبن القريش قليل الدسم

تجتوي على نسبة عالية من البروتين والبوتاسيوم، ما يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد.

الشيدر قليل الدسم

غنية بالكالسيوم الذي يساعد على تنظيم ضربات القلب ووظائف العضلات، لكن ينصح بتناولها باعتدال.

الموتزاريلا قليلة الدسم

الموتزاريلا الطازجة وخاصة المصنوعة من حليب قليل الدسم تعد خيارا أفضل لاحتوائها على صوديوم ودهون أقل مقارنة بأنواع الجبن الأخرى.

الجبن السويسري قليل الدسم

تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم مقارنة بالأنواع الأخرى، كما أن اختيار الأنواع قليلة الدسم يقلل من التأثير السلبي للدهون المشبعة.

الريكوتا

تتميز بقوامها الخفيف ونكهتها المعتدلة، كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم وتحتوي على البروتين والكالسيوم.

