بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل "Ramadan Premier" للشركة المتحدة (صور)

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 01/02/2026
    بسنت أبو باشا مع الفنانة ريهام عبد الغفور
    بسنت أبو باشا مع الفنانة ريم سامي
    بسنت أبو باشا مع الفنانة روجينا
    بسنت أبو باشا تستعرض إطلالتها من حفل المتحدة (4)
    بسنت أبو باشا على الريد كاربت
    بسنت أبو باشا تستعرض إطلالتها من حفل المتحدة (1)
    بسنت أبو باشا تستعرض إطلالتها من حفل المتحدة (3)
    بسنت أبو باشا تخطف الأنظار في حفل Ramadan Premier للشركة المتحدة
    بسنت أبو باشا تستعد لحضور الحفل
    الفنانة بسنت أبو باشا

حضرت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت بسنت صور من إطلالتها التي خطفت بها الأنظار على الريد كاربت عبر صفحتها على انستجرام، وظهرت بسنت أبو باشا في الصور مع الفنانة روجينا والفنانة ريهام عبد الغفور والتقطت العديد من الصور التذكارية.

أعمال تنتظر عرضها بسنت أبو باشا في رمضان 2026

تشارك بسنت أبو باشا الفنانة ريهام عبد الغفور بطولة مسلسل "حكاية نرجس"، كما تشارك الفنانة روجينا بطولة مسلسل "حد أقصى"، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

