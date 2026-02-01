حضرت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا حفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الجمعة بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، بحضور كوكبة من النجوم استعدادا لعرض مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

نشرت بسنت صور من إطلالتها التي خطفت بها الأنظار على الريد كاربت عبر صفحتها على انستجرام، وظهرت بسنت أبو باشا في الصور مع الفنانة روجينا والفنانة ريهام عبد الغفور والتقطت العديد من الصور التذكارية.

أعمال تنتظر عرضها بسنت أبو باشا في رمضان 2026

تشارك بسنت أبو باشا الفنانة ريهام عبد الغفور بطولة مسلسل "حكاية نرجس"، كما تشارك الفنانة روجينا بطولة مسلسل "حد أقصى"، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

