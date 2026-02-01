إعلان

رئيس جامعة السويس يقرر إرجاء خصومات الـ 120 دقيقة لحين الدراسة

كتب : حسام الدين أحمد

10:18 ص 01/02/2026

الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس

خاطب الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، المسؤولين بوزارة المالية، لإرجاء البدء في إجراءات تنفيذ الخصومات المالية على العاملين الذين تتجاوز مدد تأخيرهم شهريًا 120 دقيقة، وذلك وفقًا لضوابط الخصم المالي التي أقرتها وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي جرى تطبيقها على العاملين بالقطاعات الحكومية خلال العام الماضي.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، في الخطاب الموجه إلى وزارة المالية، حرص الجامعة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع وضع الدور الاجتماعي للمؤسسة التعليمية تجاه كوادرها الإدارية في الاعتبار.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار إرجاء تنفيذ الخصومات يأتي في ظل الظروف الطارئة والقهرية التي قد تواجه بعض العاملين، والتي تستوجب فحصًا دقيقًا لكل حالة على حدة قبل اتخاذ أي إجراء بالخصم، ضمانًا لعدم وقوع ضرر على الموظفين الملتزمين الذين قد تعوقهم ظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم.

وأشار إلى أن إرجاء التنفيذ سيكون بشكل مؤقت، لحين انتهاء اللجنة المشكلة بالجامعة من دراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية والإنسانية، ووضع آلية واضحة تضمن تحقيق التوازن بين الانضباط الإداري ومراعاة الحالات الطارئة والمبررة، بما يحقق العدالة ولا يتعارض مع المصلحة العامة.

وشدد حنيجل على أن الجامعة لا تقتصر رسالتها على كونها مؤسسة تعليمية فقط، بل تُعد كيانًا اجتماعيًا يضع دعم كوادره البشرية على رأس أولوياته، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

