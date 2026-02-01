مباريات الأمس
فرص الزمالك في الصعود من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب : هند عواد

08:00 ص 01/02/2026
يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يواجه المصري البورسعيدي، مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب المجموعة، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويليه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بـ4 نقاط.

وفي المقابل، يحل زيسكو يونايتد ضيفًا على كايزر تشيفز، في الثالثة مساء اليوم.

ويحتاج الزمالك للفوز على المصري البورسعيدي لرفع رصيده إلى النقطة الـ8، ليتصدر المجموعة.

وفي حالة فوز الزمالك على المصري وكايزر تشيفز زيسكو، سيصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الزمالك – 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي – 7 نقاط

3- كايزر تشيفز – 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد – 0 نقاط

ويحتاج الزمالك في هذه الحالة للفوز على زيسكو يونايتد في الجولة المقبلة، مع التعادل في اللقاء الأخير، لحسم التأهل لدور الـ16 من البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

