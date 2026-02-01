تشتهر بعض الفواكه بمحتواها المرتفع من فيتامين سي، ما يجعلها تساعد على تقوية المناعة وتعزز صحة الجلد وتحمي الأوعية الدموية،؟ وفق ما كشف موقع"verywellhealth".

الفلفل الأحمر

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، لذا ينصح بتناوله طازجا، وذلك لأن الطهي يقلل من محتواه.

البرتقال

يحتوي على 70 ملليجرام من فيتامين سي، مما يسهم في تقوية المناعة ونضارة البشرة، لكن يجب تناوله باعتدال.

الكيوي

ثمرة كيوي متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 64 ملليجرام من فيتامين سي بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة.

الفلفل الأخضر

نصف كوب من الفلفل الأخضر يحتوي على نحو 60 مللجرام من فيتامين C، ما يجعله إضافة مفيدة للوجبات المالحة والسلطات.

البروكلي

يحتوي على 51 ملليجرام من فيتامين سي، لذا يفضل طهيه على البخار أو في الميكروويف للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.

اقرأ أيضا:

لماذا يعاني الأشخاص في الثلاثينيات من السكتة القلبية؟

ألم الصدر.. متى يكون إنذارا خطيرا يستدعي زيارة الطبيب؟

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه



لماذا لا يسمح لمرضى الأنيميا التبرع بالدم؟ إليك السبب

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان