5 فواكه وخضروات غنية بفيتامين سي تقوي المناعة وتحمي البشرة

كتب : شيماء مرسي

10:00 ص 01/02/2026

صورة تعبيرية

تشتهر بعض الفواكه بمحتواها المرتفع من فيتامين سي، ما يجعلها تساعد على تقوية المناعة وتعزز صحة الجلد وتحمي الأوعية الدموية،؟ وفق ما كشف موقع"verywellhealth".

الفلفل الأحمر

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، لذا ينصح بتناوله طازجا، وذلك لأن الطهي يقلل من محتواه.

البرتقال

يحتوي على 70 ملليجرام من فيتامين سي، مما يسهم في تقوية المناعة ونضارة البشرة، لكن يجب تناوله باعتدال.

الكيوي

ثمرة كيوي متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 64 ملليجرام من فيتامين سي بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة.

الفلفل الأخضر

نصف كوب من الفلفل الأخضر يحتوي على نحو 60 مللجرام من فيتامين C، ما يجعله إضافة مفيدة للوجبات المالحة والسلطات.

البروكلي

يحتوي على 51 ملليجرام من فيتامين سي، لذا يفضل طهيه على البخار أو في الميكروويف للحفاظ على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية.

