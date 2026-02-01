قال المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا "مستريح السيارات"، إن المتهم، رجل الأعمال أمير الهلالي، لم يستطع عمل معارضات سوى في 30 حكمًا قضائيًا صادرًا بحقه.

وأضاف المليجي، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن المتهم يتبقى له قرابة 120 قضية لا مفر منها، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال صدر ضده أحكام قضائية تجاوز مجموع عقوباتها 100 سنة حبس. وأوضح أن المتهم لا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.

كان الإنتربول المصري قد سلّم "مستريح السيارات" الهارب خارج البلاد، أمير الهلالي، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وألقت السلطات المختصة بدولة الإمارات، في شهر يونيو الماضي 2025، القبض على أمير الهلالي، وجرى حينها تسليمه إلى مكتب النائب العام بالإمارات، تمهيدًا لترحيله إلى مصر.

