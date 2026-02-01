أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

وزير الري يشارك في فعاليات يوم "أوموجاندا" بدولة رواندا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 6 فبراير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلا.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح يوم الإثنين والثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.