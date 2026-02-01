إعلان

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 01/02/2026
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 6 فبراير.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلا.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط حركة الرياح يوم الإثنين والثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

