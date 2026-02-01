إعلان

انخفض في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:48 ص 01/02/2026

سعر صرف الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و12 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، بينما ارتفع في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.9 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

