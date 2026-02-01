انخفض في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و12 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، بينما ارتفع في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
بنك مصر: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.9 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و47 جنيهًا للبيع، بتراجع 12 قرشًا.