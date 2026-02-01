إعلان

هدى الإتربي بفستان جريء وبسمة بوسيل أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 01/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة هدى الاتربي
  • عرض 7 صورة
    الجميلة هدى الاتربي
  • عرض 7 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 7 صورة
    فدوى عابد
  • عرض 7 صورة
    درة بفستان اسود
  • عرض 7 صورة
    بسمة بوسيل في فيديو جديد لجمهورها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

فدوى عابد
تألقت الفنانة فدوى عابد بحفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخضعت فدوى عابد لجلسة تصوير على هامش الحفل نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلاله مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل
شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد، وظهرت بسمة بإطلالة ولوك شتوي جديد، خطفت به أنظار المتابعين.

درة
شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال، صورًا من مشاركتها في احتفال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض مسلسلات رمضان 2026، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة إأنيقة بالأسود، خطفت بها الأنظار.

دنيا سمير غانم
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرت دنيا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية مميزة وأنيقة.

هدى الإتربي

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة مرتدية فستان أسود لامع.

هدى الأتربي دنيا سمير غانم بسمة بوسيل درة فدوى عابد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
الاستخبارات الإسرائيلية تكشف موعد تنفيذ الهجوم الأمريكي على إيران
شئون عربية و دولية

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف موعد تنفيذ الهجوم الأمريكي على إيران
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
أخبار العقارات

هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟.. هشام طلعت مصطفى يوضح
بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
نشرة التوك شو| انتقادات لزيادة أسعار المحمول وضوابط صارمة للعبور عبر معبر
أخبار مصر

نشرة التوك شو| انتقادات لزيادة أسعار المحمول وضوابط صارمة للعبور عبر معبر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي