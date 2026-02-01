تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة في حفل "Ring Magazine Awards" السنوي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

فدوى عابد

تألقت الفنانة فدوى عابد بحفل "Ramadan Premier" الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخضعت فدوى عابد لجلسة تصوير على هامش الحفل نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلاله مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

بسمة بوسيل

شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد، وظهرت بسمة بإطلالة ولوك شتوي جديد، خطفت به أنظار المتابعين.

درة

شاركت الفنانة درة متابعيها على السوشيال، صورًا من مشاركتها في احتفال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعرض مسلسلات رمضان 2026، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة إأنيقة بالأسود، خطفت بها الأنظار.

دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرت دنيا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة شتوية مميزة وأنيقة.

هدى الإتربي

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة مرتدية فستان أسود لامع.