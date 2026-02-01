موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي. وسُميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، فالبياض وصف للياليها، ووُصفت الأيام بذلك مجازًا. واستشهدت الدار بحديث النبي ﷺ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

مواعيد الأيام البيض في شهر شعبان 1447هـ / 2026م

وفقاً للتقويم الهجري والحسابات الفلكية لهذا العام، توافق الأيام البيض لشهر شعبان التواريخ التالية:

الأحد 1 فبراير 2026: (13 شعبان 1447هـ) - أول الأيام البيض.

الاثنين 2 فبراير 2026: (14 شعبان 1447هـ) - ثاني الأيام البيض.

الثلاثاء 3 فبراير 2026: (15 شعبان 1447هـ) - ثالث الأيام البيض.

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2026؟

تعد ليلة النصف من شعبان من أكثر الليالي التي ينتظرها المسلمون لما لها من فضل عظيم، وتبدأ الليلة من:

موعد البدء: مع غروب شمس يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

موعد الانتهاء: تنتهي مع فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.