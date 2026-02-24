وقع المجلس القومي للمرأة والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بروتوكول تعاون للارتقاء بالخدمات المُقدَّمة إلى المرأة وتعزيز دورها في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تشمل تعزيز دور المرأة ودمجها في خطط التنمية الشاملة والتحول الرقمي.

قام بتوقيع البروتوكول المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إذ أكدت المستشارة أمل عمار أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم جهود تمكين المرأة المصرية خاصًة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الإقتصادي المستدام.

وأشارت إلى أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات سيسهم في إتاحة فرص تدريب وتأهيل حقيقية للنساء والفتيات وتنمية مهاراتهن الرقمية وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة المصرية للتنمية

ومن جانبه أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بتبني سياسات الإتحاد الدولي للإتصالات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتشجيع القيادة النسائية في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن تمكين المرأة تكنولوجيًا ليس مجرد هدف إجتماعي بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود، حيث سيُسهم البروتوكول في إقامة بيئة رقمية شاملة تتيح للمرأة المصرية كافة الأدوات اللازمة للابتكار والمشاركة الفعالة في سوق العمل.

ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات والتنسيق لضمان نفاذ المرأة إلى الخدمات الرقمية وإطلاق برامج تدريبية مشتركة في مجالات الأمن السيبراني وريادة الأعمال التكنولوجية بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بين النساء والفتيات.

