تدعم القلب والدماغ.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

هناك العديد من الأطعمة الشائعة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وتقدّم فوائد صحية عديدة للقلب والدماغ، فما هي؟



الشوكولاتة الداكنة



تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يدعم صحة القلب والدماغ، ويحسّن المزاج، ويعزز صحة الأمعاء، نظرا لأن الكاكاو غني بمركبات الفلافونولات ومضادات أكسدة أخرى مثل البوليفينولات والأنثوسيانينات والبروسيانيدينات، بحسب موقع هيلث.



التفاح



يحتوي التفاح على الفلافونويدات، البوليفينولات، وفيتامين سي، مع مستويات أعلى من مضادات الأكسدة في التفاح المجفف مقارنة بالطازج، ويمكن أن تسهم هذه المركبات في تقليل الالتهابات، وتحسين صحة الكبد، والوقاية من أمراض القلب والسكري، وحماية الخلايا من التلف.



الجوز



الجوز وغيره من المكسرات مصدر غني بفيتامين E، الريسفيراترول، الكاتيشينات، والإيلاجيتانينات، وتساعد هذه المركبات على الحد من الإجهاد التأكسدي، مكافحة الالتهابات، وتقليل خطر الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى دعم صحة الدماغ والأمعاء والوقاية من بعض أنواع السرطان.

جوز البيكان



يتميز جوز البيكان بكمية عالية من الفلافونويدات وفيتامين E—أكثر من ضعف ما يوجد في التوت الأزرق، وتساهم مضادات الأكسدة فيه في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يقلل خطر السكري وأمراض القلب.



التوت الأسود



اللون الداكن للتوت الأسود يعود إلى الأنثوسيانينات، إحدى مضادات الأكسدة القوية التي قد تتفوق على التوت الأزرق، وتساعد هذه المركبات في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وتعزيز صحة الدماغ، وبعض أنواع السرطان.

