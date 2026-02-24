الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مجمع المواقف خلف محطة قطار الأقصر بمنطقة شرق السكة الحديد، مساء الثلاثاء، والذي يضم مواقف طيبة والحبيل والعشي، بالإضافة إلى موقف الزينية والمنشاة، وذلك للوقوف على انتظام حركة السير والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير المحددة.

وخلال الجولة، تابع محافظ الأقصر انتظام العمل داخل المواقف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية المقررة، وعدم تحميل الركاب خارج المواقف المخصصة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد سوق الفاكهة والخضروات بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث حرص محافظ الأقصر على متابعة أسعار السلع والتأكد من توافر المنتجات المختلفة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

ووجه محافظ الأقصر تعليماته بمنع وقوف عربات الخضار خارج نطاق السوق، مؤكدًا أن أي عربة مخالفة سيتم مصادرتها فورًا، في إطار جهود المحافظة للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط داخل الأسواق والشوارع المحيطة ، مؤكدًا على استمرار الحملات المرورية والرقابية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط الكامل بمختلف المناطق.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء ماهر مدير إدارة المرور، وحاتم جابر سلامة سكرتير عام مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير مشروع المواقف بالمحافظة.