مصدر مسئول ينفى استعداد مصر لمنح إثيوبيا نفاذا على البحر الأحمر

كتب : مصراوي

11:40 م 24/02/2026

سد النهضة

(أ ش أ)

نفى مصدر مسئول بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذا بحريا إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي.

وشدد المصدر أن التقارير المتداولة عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي أساس، مؤكدًا أن موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية والحفاظ على الحقوق الكاملة لدولتي المصب، اتساقًا مع قواعد القانون الدولي.

وشدد المصدر على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصر فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممرًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر.

هذا المحتوى من

Asha

