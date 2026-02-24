إعلان

نشأت الديهي: لا صحة لمقايضة سد النهضة بمنفذ بحري لإثيوبيا

كتب : داليا الظنيني

11:42 م 24/02/2026 تعديل في 11:46 م

الإعلامي نشأت الديهي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفي الإعلامي نشأت الديهي الأنباء المتداولة مؤخرًا حول تقديم مصر عرضًا لمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا على البحر الأحمر مقابل تسوية أزمة سد النهضة، واصفًا تلك الأخبار بأنها محض إشاعات لا تمت للواقع بصلة.

قال "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten ، إن مصدرًا رسميًا أكد لوكالة أنباء الشرق الأوسط نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشددًا على أن السياسة المصرية ترتكز على ثوابت استراتيجية واضحة لا تحيد عن حماية مصالح الدولة العليا.

وأضاف أن الدولة المصرية تدير ملفاتها الإقليمية بتنسيق دقيق يحترم سيادة الدول وعلاقات الجوار، بعيدًا عن أي صفقات تخل بالتوازنات القائمة في المنطقة.

وذكر أن المشهد الداخلي يعكس حالة من التناغم المؤسسي، مشيرًا إلى اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع والداخلية في حفل إفطار رمضاني، واعتبر أن هذا التواصل يجسد تضافر الجهود بين المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الجبهة الداخلية والخارجية.

وأوضح أن اللقاء الذي عقده اللواء حسن رشاد مع نظيره من جنوب السودان يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وجوبا، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي تفرض نفسها على منطقة القرن الإفريقي.

وأكد أن التحديات الراهنة في الإقليم تتطلب يقظة وتنسيقًا مستمرًا، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبرى لملفات التعاون مع دول حوض النيل بما يضمن الاستقرار الإقليمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشأت الديهي برنامج بالورقة والقلم السد الاثيوبي سد النهضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
جنة الصائم

الأزهر للفتوى يحسم: فطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية
شئون عربية و دولية

بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية
" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
دراما و تليفزيون

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
بعد التخطيط لها في "رأس الأفعى".. ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟
دراما و تليفزيون

بعد التخطيط لها في "رأس الأفعى".. ما هي عمليات الذئاب المنفردة؟
شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق
رياضة محلية

شوبير يعلن وفاة نجم منتخب مصر والترسانة السابق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية