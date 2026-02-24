نفي الإعلامي نشأت الديهي الأنباء المتداولة مؤخرًا حول تقديم مصر عرضًا لمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا على البحر الأحمر مقابل تسوية أزمة سد النهضة، واصفًا تلك الأخبار بأنها محض إشاعات لا تمت للواقع بصلة.

قال "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "Ten ، إن مصدرًا رسميًا أكد لوكالة أنباء الشرق الأوسط نفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشددًا على أن السياسة المصرية ترتكز على ثوابت استراتيجية واضحة لا تحيد عن حماية مصالح الدولة العليا.

وأضاف أن الدولة المصرية تدير ملفاتها الإقليمية بتنسيق دقيق يحترم سيادة الدول وعلاقات الجوار، بعيدًا عن أي صفقات تخل بالتوازنات القائمة في المنطقة.

وذكر أن المشهد الداخلي يعكس حالة من التناغم المؤسسي، مشيرًا إلى اللقاء الذي جمع وزيري الدفاع والداخلية في حفل إفطار رمضاني، واعتبر أن هذا التواصل يجسد تضافر الجهود بين المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الجبهة الداخلية والخارجية.

وأوضح أن اللقاء الذي عقده اللواء حسن رشاد مع نظيره من جنوب السودان يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وجوبا، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي تفرض نفسها على منطقة القرن الإفريقي.

وأكد أن التحديات الراهنة في الإقليم تتطلب يقظة وتنسيقًا مستمرًا، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبرى لملفات التعاون مع دول حوض النيل بما يضمن الاستقرار الإقليمي.