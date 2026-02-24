إعلان

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة على الطرق صباح الأربعاء

كتب : أحمد العش

11:15 م 24/02/2026 تعديل في 11:22 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، السابع من شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لبيانات الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس سابع أيام رمضان في مصر

وأوضحت "الهيئة" أنه تسود أجواء باردة تصل إلى برودة شديدة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، على أن يعود ليكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا.

وحذرت "الأرصاد" من تكوُن شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خاصة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث تقارب 20%.

وتوقعت "الأرصاد" نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وكذلك على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في سابع أيام رمضان 2026

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر، مشيرةً إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجة حرارة صغرى 12 درجة، وعظمى 21 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية صغرى 8 درجات وعظمى 22 درجة، أما شمال الصعيد فتسجل درجة حرارة صغرى 12 وعظمى 20 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد صغرى 11 درجة وعظمى 25 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات صادرة عن دراسة أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديثها حال حدوث أي تغييرات، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

