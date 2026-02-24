يتجه الكثيرون إلى إدخال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ضمن نظامهم اليومي، ومن بين هذه الأطعمة تأتي البذور الطبيعية التي تُعد كنزًا غذائيًا صغير الحجم لكنه شديد التأثير، حسبما ذكر أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح.



وأشار إلى أن بعض البذور تمتلك قدرة كبيرة على دعم صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، بالإضافة إلى دورا في مقاومة الشيخوخة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والدهون الصحية.



بذور الشيا



وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، أن بذور الشيا من أشهر البذور الصحية عالميًا، لما تحتويه من نسب عالية من أوميجا 3 والألياف والبروتين.



وتساهم بذور الشيا في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين ضغط الدم، ودعم صحة القلب والشرايين وتعزيز الشعور بالشبع وتقليل الوزن، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بها في حماية الخلايا من التلف وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.



بذور الكتان



وتابع، تتميز بذور الكتان بأنها غنية بالأحماض الدهنية الصحية والألياف، وتُعتبر من أهم المصادر النباتية لـ أوميجا 3.



وتساعد بذور الكتان على، وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب، و خفض الكوليسترول، و تنظيم مستوى السكر في الدم.



كما تحتوي على مركبات تساهم في تحسين صحة البشرة وتقليل التجاعيد مع الوقت.

بذور دوار الشمس.



تُعد بذور دوار الشمس من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين E، وهو عنصر مهم للحفاظ على شباب البشرة ومقاومة علامات التقدم في العمر.



فوائد بذور دوار الشمس تشمل، حماية القلب من الأمراض، و تقوية المناعة، ودعم صحة الجلد والشعر، وتقليل تأثير الجذور الحرة المسببة للشيخوخة.



كما أنها تحتوي على معادن مهمة مثل المغنيسيوم والسيلينيوم.



بذور اليقطين (اللب الأبيض)



وأكد، بذور اليقطين أو اللب الأبيض من البذور التي يفضلها الكثيرون دون معرفة قيمتها الغذائية الكبيرة، فهي غنية بالزنك والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

وتساعد بذور اليقطين على، تحسين صحة القلب، وتقليل ضغط الدم، ودعم صحة الأوعية الدموية، وتعزيز صحة الدماغ والمناعة.



كما تُعد من الأطعمة المفيدة في مقاومة الشيخوخة لأنها تقلل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.



واختتم صلاح رغم فوائدها الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناول البذور قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، لذلك يُفضل تناولها بكميات مناسبة، خاصة لمرضى القولون أو من يتناولون أدوية سيولة الدم.

