تعد الحلبة من المشروبات الساخنة، وعشب طبيعي متعدد الفوائد، إلا أن الإفراط في تناولها قد يحمل مخاطر صحية غير متوقعة.

ما هي الحلبة؟



وبحسب موقع WebMD الطبي، وينتمي عشب الحلبة إلى نفس فصيلة البرسيم، ويعود أصلها إلى منطقة البحر المتوسط وجنوب أوروبا وغرب آسيا.

وتستخدم بذور الحلبة على نطاق واسع في:

- الطهي

- صناعة بعض الأدوية

- إخفاء الطعم غير المرغوب فيه لبعض العقاقير

- كما تستهلك أوراقها باعتبارها نوعا من الخضراوات.

فوائد تمتد إلى القلب والهرمونات



وتشير تقارير طبية إلى أن الحلبة تستخدم أيضا في بعض الحالات المرتبطة بصحة القلب، مثل:

- تصلب الشرايين

- ارتفاع مستويات الكولسترول

- زيادة الدهون الثلاثية



كما يلجأ بعض الرجال إلى الحلبة للتعامل مع مشكلات مثل الفتق، ضعف الانتصاب، والعقم، في حين تستخدمها بعض النساء المرضعات لتحفيز إدرار الحليب.

متى تتحول الفائدة إلى خطر؟



يؤكد الخبراء أن الحلبة تعد آمنة غالبا عند تناولها بكميات معتدلة موجودة في الطعام، إلا أن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية المزعجة.

أبرز الآثار الجانبية المحتملة:

1- الإسهال واضطراب المعدة

2- الانتفاخ والغازات

3- الدوخة والصداع

4- رائحة غير طبيعية في البول

5- انخفاض ملحوظ في مستوى السكر بالدم

6- تفاعلات تحسسية قد تصل إلى حد الخطورة

كما قد تسبب الحلبة لدى بعض الأشخاص:



- احتقان الأنف

- السعال والصفير

- تورم الوجه

- تفاعلات تحسسية شديدة، خاصة لمن يعانون حساسية مسبقة

