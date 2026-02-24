احذرها.. أطعمة شهيرة قد تسبب تلف الكلى والبنكرياس

أصبحت الأطعمة المصنعة عنصرا أساسيا في النظام الغذائي اليومي لكثير من الأشخاص، إلا أن الإفراط في تناولها قد يحمل عواقب صحية جسيمة، خاصة على صحة البنكرياس والكلى، حيث ترتبط بالعديد من المشكلات والأمراض المزمنة.

تأثير الأطعمة المصنعة على صحة البنكرياس



بحسب موقع هيلث، يسهم الاستهلاك المتكرر للأطعمة المصنعة في زيادة احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة البنكرياس ووظائفه الحيوية.



كما أن احتواء هذه الأطعمة على الدهون المتحولة يرفع من فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس، ويؤدي مع مرور الوقت إلى ضعف أدائه وتضرر خلاياه.



الأطعمة المصنعة وصحة الكلى



تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات مرتفعة من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أبرز العوامل المؤدية إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.



إضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم الناتج عن تناول هذه الأطعمة يفرض عبئا إضافيا على الكلى، ما يسبب إجهادها وتراجع قدرتها على أداء وظائفها الطبيعية على المدى الطويل.



مخاطر طويلة المدى تستدعي الحذر



الاعتماد المفرط على الأطعمة المصنعة لا يقتصر تأثيره على عضو واحد، بل يمتد ليشمل وظائف حيوية في الجسم، الأمر الذي يستدعي تقليل استهلاكها والاتجاه نحو أنماط غذائية صحية للحفاظ على سلامة البنكرياس والكلى والوقاية من الأمراض المزمنة.

