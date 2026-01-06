أوضح الطبيب البريطاني نويد آصف، من عيادة "لندن جنرال براكتس"، أن السعال يأتي بأشكال مختلفة، ووفقا للدكتور نويد آصف من ، إن فهم الفروق بين أنواعه يساعد على تحديد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى رعاية طبية أم يكفيه تناول أقراص مضادة للسعال.

وأشار أيضا إلى أن نحو نصف مرضاه يشكون من السعال، لكنه يوضح أن هذا العرض "طبيعي في معظم الحالات"، ويمثل وسيلة لحماية للجسم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أنواع السعال:

السعال الجاف

وهو صوت متقطع لا يصاحبه بلغم، وينتج عن مخاط لزج تفرزه الرئتان لحجز المهيجات مثل الغبار والفيروسات، ويكون شائعا في فصل الربيع بسبب الحساسية، أو في الشتاء بسبب العدوى الفيروسية.

ويؤكد الدكتور آصف أن معظم حالات السعال الجاف تتحسن تلقائيا خلال أيام أو أسابيع، إلا أن استمراره لأكثر من ثلاثة أسابيع يشير إلى مشكلات أكثر خطورة مثل سرطان الرئة أو أمراض الجهاز التنفسي العلوي، كما يمكن أن يكون مرتبطا بارتجاع المريء لدى خُمس البالغين.

السعال الرطب

ينتج عنه بلغم يصاحبه صوت قرقرة، والبلغم جزءا من دفاع الجسم ضد العدوى، ويسبب إجهادا لعضلات الصدر، لكن السعال الرطب يزول من تلقاء نفسه خلال 3 إلى 4 أسابيع. ويصاحبه أحيانا انسداد أو سيلان في الأنف.

ويُنصح بشرب السوائل، تناول الأطعمة اللينة، والراحة، مع رفع الرأس أثناء النوم لتسهيل خروج الإفرازات.

الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية

إذا صاحب السعال الرطب ارتفاع في الحرارة أو وجود دم في البلغم، يشير إلى التهاب الشعب الهوائية أو التهاب رئوي خطير.

التهاب الشعب الهوائية هو عدوى تصيب المسالك الهوائية، ويمكن أن يؤدي في الحالات الشديدة إلى فشل تنفسي، بينما الالتهاب الرئوي عدوى خطيرة تمتلئ فيها الحويصلات الهوائية بالسوائل، مما يصعّب التنفس.

السعال النباحي

نوع حاد يصدر صوتا عال يشبه نباح الفقمة، ويتطلب عناية طبية عاجلة، خاصة عند الأطفال. غالبًا ما يرتبط بالخناق، وهو عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويصاحبه أحيانًا ارتفاع في درجة الحرارة وسيلان في الأنف.

السعال المصحوب بصفير

يتميز بصوت صفير أو صرير، وينتج عن تورم المجاري التنفسية، وهو مؤشرا محتملا على الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويوصي الطبيب بمراجعة الطبيب إذا تفاقم ضيق التنفس، وتتطلب الحالة علاجا عاجلا إذا كان السعال علامة على نوبة ربو تهدد الحياة.

السعال الديكي

ينتج عن بكتيريا شديدة العدوى تعرف باسم بوردتيلا الشاهوقية، ويؤدي إلى صعوبة في التنفس، خاصة عند الأطفال، ويصاحبه بلغم كثيف وقيء واحمرار الوجه.

ويحتاج هذا النوع من السعال إلى علاج فوري بالمضادات الحيوية.

السعال المزمن

يكون علامة على أمراض مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية المزمن، الارتجاع المعدي المريئي، أو حتى سرطان الرئة، ويُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر السعال لأكثر من 8 أسابيع لتجنب تفاقم المرض.

