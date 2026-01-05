إعلان

"هتحلي بدون أمراض".. 6 نصائح ذكية لتقليل تناول السكر

كتب : سيد متولي

09:30 م 05/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السكر أحد أكثر المكونات التي تتسلل إلى وجباتنا اليومية دون أن نشعر، ومع كثرة استهلاكه تزداد المخاطر الصحية مثل زيادة الوزن، ومشاكل القلب، وتسوس الأسنان.

لكن الخبر الجيد هو أن تقليل السكر ليس مهمة صعبة كما يظن البعض، بخطوات بسيطة وذكية يمكن التحكم في استهلاكك اليومي وتحسين صحتك بشكل ملحوظ.

في هذا التقرير نقدم لك 6 نصائح عملية تساعدك على تقليل السكر بطريقة سهلة، بحسب تايمز أوف إنديا.

توقف عن تناول المشروبات الغازية

السكر السائل هو عدوك اللدود، تخلص من جميع المشروبات الغازية، والكولا، وما شابهها من منزلك، وحتى عصائر الفاكهة المعلبة.

تعلم قراءة الملصقات

انتبه للسكريات الخفية في الخبز والدقيق، مثل السكروز والفركتوز والشراب.

اختر الفواكه الكاملة

تشتهي الحلوى؟ اختر فاكهة حلوة كالموز أو التوت. نعلم أنها ليست نفسها، لكنها على الأقل بداية.

استخدم النكهات الطبيعية

هل يصعب عليك الاستغناء عن السكر في الشاي والقهوة؟ استخدم نكهات مثل جوزة الطيب والبندق (بدون سكر) والقرفة لإخفاء المرارة.

توقف عن تناول البسكويت/رقائق البطاطس

بدلاً من ذلك، تناول البسكويت المصنوع من القمح الكامل، أو المورمورا، أو المكسرات المحمصة مع مشروبك المسائي

تناول وجباتك في الوقت المحدد

هل تشتهي الحلوى؟ بدلاً من ذلك، تناول وجبتك أولاً. على الأرجح أنك كنت جائعاً في وقت سابق، وليس مجرد رغبة في تناول الحلوى.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

السكر أضرار السكر نصائح لتقليل السكر تسوس الأسنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
زووم

"حركة انتقامية".. كيف علق الجمهور على إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد
الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
أخبار مصر

الجيزة تحسم الجدل بشأن قطع المياه بعدة مناطق لتنفيذ أعمال ربط كهربائي بمحطة
الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
زووم

بعد لحظات مرعبة بالطائرة.. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر
"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026