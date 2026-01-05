السكر أحد أكثر المكونات التي تتسلل إلى وجباتنا اليومية دون أن نشعر، ومع كثرة استهلاكه تزداد المخاطر الصحية مثل زيادة الوزن، ومشاكل القلب، وتسوس الأسنان.

لكن الخبر الجيد هو أن تقليل السكر ليس مهمة صعبة كما يظن البعض، بخطوات بسيطة وذكية يمكن التحكم في استهلاكك اليومي وتحسين صحتك بشكل ملحوظ.

في هذا التقرير نقدم لك 6 نصائح عملية تساعدك على تقليل السكر بطريقة سهلة، بحسب تايمز أوف إنديا.

توقف عن تناول المشروبات الغازية

السكر السائل هو عدوك اللدود، تخلص من جميع المشروبات الغازية، والكولا، وما شابهها من منزلك، وحتى عصائر الفاكهة المعلبة.

تعلم قراءة الملصقات

انتبه للسكريات الخفية في الخبز والدقيق، مثل السكروز والفركتوز والشراب.

اختر الفواكه الكاملة

تشتهي الحلوى؟ اختر فاكهة حلوة كالموز أو التوت. نعلم أنها ليست نفسها، لكنها على الأقل بداية.

استخدم النكهات الطبيعية

هل يصعب عليك الاستغناء عن السكر في الشاي والقهوة؟ استخدم نكهات مثل جوزة الطيب والبندق (بدون سكر) والقرفة لإخفاء المرارة.

توقف عن تناول البسكويت/رقائق البطاطس

بدلاً من ذلك، تناول البسكويت المصنوع من القمح الكامل، أو المورمورا، أو المكسرات المحمصة مع مشروبك المسائي

تناول وجباتك في الوقت المحدد

هل تشتهي الحلوى؟ بدلاً من ذلك، تناول وجبتك أولاً. على الأرجح أنك كنت جائعاً في وقت سابق، وليس مجرد رغبة في تناول الحلوى.

