مشاجرة بسلاح أبيض في الطالبية.. ضبط المتهم بعد إصابة 3 أشخاص

كتب : صابر المحلاوي

11:44 م 21/02/2026

القبض على المتهم في ''مشاجرة بالسلاح'' بالطالبية

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عامل بمحل كاوتش، بعد تعديه على مالك محل حلاقة وشقيقيه، مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابتهم بجروح قطعية، وذلك في منطقة الطالبية.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت أثناء تدخل مالك المحل وشقيقيه لإنهاء خلاف بين المتهم وأحد قائدي الدراجات الهوائية، ما أدى إلى اصطدام الدراجة بهم أثناء سيرهم بسيارتهم وحدوث الإصابات.

وعقب تحديد هوية المتهم، تم ضبطه وحيازة الأداة المستخدمة، واعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السلاح لضمان سير التحقيقات.

