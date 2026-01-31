بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين
04:17 م 31/01/2026
كتب- صابر المحلاوي:
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في قرية العزيزية بمدينة البدرشين.
وتبين من الفحص والتحري أن المجني عليه كانت توجد بينه وبين آخرين خصومة ثأرية، وتم عقد جلسة صلح و«تقديم الكفن» الشهر الماضي، قبل أن يتم إطلاق النار عليه أمس.
وتفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، كما تستمع لأقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد هوية المتهم.
وكان مركز شرطة البدرشين قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بتعرض أحد الأشخاص لإطلاق نار داخل قرية العزيزية، وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، وأسفر ذلك عن مصرع أحدهم، بينما يصارع الآخران الموت، حيث تم إيداع جثة المجني عليه ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وإيداع المصابين غرفة الرعاية المركزة.
وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كانت تربطه خلافات سابقة مع أطراف أخرى بالقرية، جرى إنهاؤها بالتصالح في وقت سابق، إلا أنه تعرض لإطلاق نار مفاجئ أودى بحياته في الحال، فيما باشرت الأجهزة الأمنية سماع أقوال شهود العيان، مع فحص كاميرات المراقبة لرصد خط سير مرتكب الواقعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.