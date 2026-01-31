توضيح مهم من النقل بشأن إعادة تأهيل ترام الرمل

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة النقل، إن الدراسات التي تمت بشأن منظومة النقل بمحافظة الإسكندرية انتهت إلى ضرورة تطوير هذه المنظومة كحل وحيد لمواجهة المشكلات المرورية التي تعاني منها المحافظة، نظرًا لاعتمادها على طريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بوسطها (طريق الكورنيش وطريق الحرية)، وطريق حضري واحد يربط وسط المدينة بغربها (شارع المكس وامتداده).

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم: بناءً على ذلك، فقد تم البدء في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، كما برزت الحاجة الملحّة لإعادة تأهيل ترام الرمل، الذي يعاني من تدهور شديد في البنية التحتية والأنظمة التشغيلية، وانخفاض مستمر في أعداد الركاب نتيجة لسوء حالته الفنية وتدني كفاءته التشغيلية، الأمر الذي دفع المواطنين للاعتماد على وسائل نقل بديلة، مما زاد من حدة الازدحام المروري.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن مشروع إعادة التأهيل يشمل تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وأسطول الترام، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية من 4700 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 13800 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة إلى 35 دقيقة بدلًا من 60 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي، وخفض استهلاك الوقود، والحد من الازدحام والاختناقات المرورية، إلى جانب توفير فرص عمل خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

كما يقدم خدمة نقل حديثة وآمنة وعصرية، صديقة للبيئة، وسيتكامل المشروع مع مترو الإسكندرية من خلال محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، بما يحقق تبادل خدمة نقل الركاب وتعزيز الربط بين وسائل النقل المختلفة.

وتابعت: لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل لهذا المرفق الحيوي، سيتم تطبيق خطة مرحلية لإيقاف الخط الحالي، مع المتابعة المستمرة لنمط حركة الركاب وإجراء التعديلات اللازمة لضمان تلبية احتياجات المواطنين على طول المسار وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على عدم تأثر حركة تنقل المواطنين اليومية، فقد تم التنسيق مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البديلة، تعمل بذات مواعيد تشغيل ترام الرمل الحالية، وبإجمالي 153 وسيلة نقل، تشمل:

- 15 أتوبيسًا و46 مينى باص تعمل على شارع الجيش (الكورنيش).

- 48 ميكروباصًا تعمل على المسار الموازي لخط الترام.

- 44 مينى باص تعمل على شارع جمال عبدالناصر (شارع أبو قير).

- تحديد محطات توقف معتمدة لمنع التوقف العشوائي، وبمعدل تقاطر يتراوح من 3 إلى 5 دقائق.

