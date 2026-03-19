سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:30 م 19/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 19-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

وكان المعدن الأصفر قد خسر 40 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم مقارنةً بتعاملات مساء أمس، ليسجل إجمالي تراجع خلال تعاملات اليوم بلغ 230 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4663 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5995 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6995 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7994 جنيهًا للجرام.


سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55960 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248613 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.19% إلى نحو 4619 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

