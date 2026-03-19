أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجيهاته لقيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ومديري عموم الري بالمحافظات برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الفطر المبارك"، موجهًا ببذل كل ما يلزم من جهد ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

ووجه "سويلم" برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفي بين كافة القيادات والمسؤولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي حالات طارئة قد تؤثر على المنظومة المائية.

كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة المناسيب والتصرفات المارة في الشبكة على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث أي ازدحامات، وتوفير كافة الاحتياجات المائية وتحقيق المناسيب والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فترة الإجازة، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الري وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالة للتعامل مع أي طوارئ.

كما شدد وزير الموارد المائية والرى استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



