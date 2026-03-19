

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 19-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهات للجرام.



سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82057 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255197 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410285 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.49% إلى نحو 4746 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.