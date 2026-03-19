إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

10:06 ص 19/03/2026 تعديل في 11:24 ص

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 19-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6155 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7180 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8205 جنيهات للجرام.


سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57440 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82057 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255197 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410285 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.49% إلى نحو 4746 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

