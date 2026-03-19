مات صائمًا.. حادث مروع أمام سنترال رمسيس يودي بحياة سائق

كتب : رمضان يونس

11:57 ص 19/03/2026 تعديل في 12:12 م
    حادث امام سنترال رمسيس
    حادث امام سنترال رمسيس

لقي سائق مصرعه صائمًا في حادث رمسيس المروع اليوم الخميس، إثر تصادم دراجة نارية وميكروباص بشارع الجلاء بوسط القاهرة، وجارٍ مباشرة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع تصادم دامي بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص بشارع الجلاء، مما أسفر عن وفاة شاب في العقد الثالث من عمره فور وقوع التصادم المأساوي بقلب العاصمة.
وجاء وفق بيان للوزارة، أن رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث تبين العثور على جثة هامدة لشاب في الثلاثينيات من عمره فارق الحياة وهو صائمًا. وأكدت التحريات والمعاينة الأولية أن المتوفى كان يعمل سائق موتوسيكل، ووقع الحادث نتيجة سيره عكس الاتجاه، مما أدى لاصطدامه المباشر بسيارة ميكروباص كانت تمر بالطريق في نهار شهر رمضان.
حادث رمسيس

تحفظت القوات على قائد الميكروباص والسيارة المتسببة في الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

سنترال رمسيس وسط القاهرة حادث تصادم مصرع شاب تصادم سيارة ودراجة نارية نهار رمضان

