

لقي سائق مصرعه صائمًا في حادث رمسيس المروع اليوم الخميس، إثر تصادم دراجة نارية وميكروباص بشارع الجلاء بوسط القاهرة، وجارٍ مباشرة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع تصادم دامي بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص بشارع الجلاء، مما أسفر عن وفاة شاب في العقد الثالث من عمره فور وقوع التصادم المأساوي بقلب العاصمة.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية انتقلوا إلى موقع الحادث، حيث تبين العثور على جثة هامدة لشاب في الثلاثينيات من عمره فارق الحياة وهو صائمًا. وأكدت التحريات والمعاينة الأولية أن المتوفى كان يعمل سائق موتوسيكل، ووقع الحادث نتيجة سيره عكس الاتجاه، مما أدى لاصطدامه المباشر بسيارة ميكروباص كانت تمر بالطريق في نهار شهر رمضان.

تحفظت القوات على قائد الميكروباص والسيارة المتسببة في الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.