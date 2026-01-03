لهذا السبب الخطير.. تحذير من ترك الأطباق في الحوض طوال الليل

حذر خبراء الصحة من خطورة ترك الأطباق والأواني متراكمة ومنقوعة في الحوض طوال الليل، لأنها يمكن أن تتحول إلى مستنقع للبكتيريا الضارة المرتبطة بالتسمم الغذائي وأمراض أخرى.

وأوضح جيسون تيترو، مؤلف كتاب The Germ Code، أن الحوض يعتبر المكان الرئيس لتجمع الميكروبات، بما في ذلك الإشريكية القولونية (E. coli) والبكتيريا الممرضة الموجودة في الطعام وأخرى من الجلد، مؤكدا أن الظروف الدافئة والرطبة تساعد هذه الميكروبات على التكاثر بسرعة، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وأظهرت دراسة جامعة كارديف البريطانية أن الحوض يحتوي على أعلى تركيز للبكتيريا مقارنة بأي منطقة أخرى في المطبخ، خاصة عند تحضير اللحوم والدواجن النيئة، حيث يمكن أن تنتشر البكتيريا على الأسطح والأدوات المحيطة، وفقا لموقع "ديلي ميل".

وتسبب بكتيريا الإشريكية القولونية الحمى والتقيؤ والإسهال، وقد ارتبطت بزيادة حالات سرطان القولون لدى الأشخاص تحت سن 50.

وحذر الخبراء أيضا من تراكم الصحون الجافة بجانب الحوض، لأنها تجذب الحشرات التي تنقل البكتيريا للمطبخ، مؤكدين ضرورة تنظيف الإسفنجات بانتظام وغسل الصحون فور الانتهاء من استخدامها، أو استخدام غسالة الصحون لقتل الميكروبات بالحرارة العالية.

كما حذرت وكالة معايير الغذاء البريطانية FSA من غسل اللحوم النيئة، لما يسببه ذلك من انتشار البكتيريا.

وشهدت بريطانيا موجة تسمم غذائي عام 2025، مع وفاة شخصين ودخول أكثر من 100 مستشفى نتيجة عدوى بالإشريكية القولونية.

ويقدر أن حالات التسمم تكلف الاقتصاد البريطاني حوالي 900 مليون جنيه إسترليني سنويا.