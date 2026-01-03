"كانت بتنشر الغسيل".. سقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 18 عامًا، اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل في منزلها بقرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية تحت الملاحظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قنا بسقوط السيدة، والتي تبين أنها متزوجة، وحدث الحادث نتيجة اختلال توازنها على بلكونة المنزل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كُلّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه.