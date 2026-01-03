4 فوائد مذهلة للكمثرى على صحة الجسم

الكمثرى فاكهة مفيدة على صحة الأمعاء والقلب، ومصدر غني بالألياف التي يفتقدها الكثيرون في غذائهم.

إليك 4 فوائد مذهلة للكمثرى وفق "Healthline".

دعم خارق لصحة الجهاز الهضمي

تعتبر الكمثرى من أفضل المصادر الطبيعية للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان المعروفة بـ "البكتين".

هذه الألياف لا تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك فحسب، بل تعمل أيضاً كـ "بريبيوتيك" (غذاء للبكتيريا النافعة)، مما يحسن من تقوية المناعة.

محاربة الالتهابات المزمنة

تحتوي الكمثرى على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل مركبات الفلافونويد، التي تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم.

تعزيز صحة القلب وضبط الضغط

الكمثرى غنية بالبوتاسيوم، وهي عناصر تلعب دوراً حيوياً في توسيع الأوعية الدموية وتقليل الضغط على عضلة القلب.

المساعدة في إدارة الوزن والشعور بالشبع

بفضل محتواها العالي من الماء والألياف مقابل سعرات حرارية منخفضة، الكمثرى الفاكهة المثالية لمن يسعون للرشاقة، والألياف الموجودة فيها تبطئ عملية الهضم، مما يمنحك شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة.