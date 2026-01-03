يواجه الكثيرون منا في منتصف اليوم حالة من الضبابية الذهنية وفقدان التركيز، وغالبًا ما يكون الحل السريع هو اللجوء إلى مشروبات الطاقة أو الإفراط في الكافيين، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى "انهيار" في مستويات الطاقة.

إليك قائمة بأفضل المشروبات الطبيعية لزيادة التركيز خلال يومك وفق "Healthline".

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر الخيار الأول لخبراء التغذية، وذلك لسر تميزه في الجمع بين الكافيين والحمض الأميني "إل-ثيانين" (L-theanine).

هذا المزيج الفريد يحسن الانتباه والذاكرة دون التسبب في الشعور بالتوتر أو "الرعشة" التي يسببها القهوة، مما يساعد على الاسترخاء مع بقاء الذهن متوقدًا.

عصير الشمندر

عصير الشمندر غني بالنترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك هذا المركب يعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم المحمل بالأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ، وتحديدًا إلى الفص الجبهي المسؤول عن اتخاذ القرارات والتركيز.

عصير التوت البري

تحتوي عصائر التوت على مستويات عالية من "الأنثوسيانين"، وهي مركبات قوية تعمل كمضادات للالتهابات والأكسدة.

هذه المركبات تعزز التواصل بين خلايا الدماغ وتزيد من قدرة الشخص على التركيز في المهام المعقدة لفترات أطول.

الماء

يبدو الأمر بسيطًا، لكن الجفاف الطفيف يمكن أن يسبب تشتتًا ذهنيًا وضعفًا في التركيز.

الماء، يحفاظ على ترطيب الجسم ويضمن استمرار العمليات الكيميائية العصبية بكفاءة عالية طوال اليوم، مما يجعله المشروب "المجاني" الأهم للإنتاجية.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على مادة "الكركمين" التي تمتلك خصائص مذهلة في عبور الحاجز الدموي الدماغي.

يساعد هذا المشروب في تقليل الالتهابات العصبية وتحفيز نمو خلايا دماغية جديدة، مما يعزز الوظائف الإدراكية والذاكرة بشكل ملحوظ.