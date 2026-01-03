مع تزايد الوعي بأهمية الترطيب الطبيعي والأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة، يبرز الخيار كخيار جيد للعديد من الأفراد.

فوائد الخيار على صحة جسمك وفق "Healthline".

مصدر جيد للترطيب

يتكون الخيار في معظمه من الماء، مما يجعله خيارًا جيدًا للمساهمة في ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة أو بعد النشاط البدني.

يمكن أن يساهم تناول الأطعمة الغنية بالماء في استهلاك السوائل بشكل عام.

يدعم إدارة الوزن وصحة الجهاز الهضمي

نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الألياف والماء، يمكن أن يكون الخيار جزءًا من نظام غذائي صحي يهدف إلى إدارة الوزن.

تساهم الألياف في الشعور بالامتلاء وقد تساعد في دعم عملية الهضم الطبيعية.

يحتوي على فيتامين K

يحتوي الخيار على فيتامين K، وهو فيتامين يلعب دورًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك المساعدة في امتصاص الكالسيوم.

مضادات الأكسدة

يحتوي الخيار على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد، والتي تعمل على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.