أشياء بسيطة تفعلها يوميًا وقد تؤثر على بشرتك دون علمك

عندما يتعلق الأمر بالبشرة، فنحن غالباً لا نهتم، متجاهلين عادات يومية بسيطة نمارسها بتلقائية ولكنها تترك أثراً سلبياً عميقاً.

إليك أبرز الأشياء البسيطة التي تدمر بشرتك دون أن تشعر وفق "NDTV Health".

إهمال واقي الشمس

يعتقد الكثيرون أن واقي الشمس مخصص للشواطئ فقط، لكن الحقيقة الصادمة أن إهماله، يسرع من ظهور التجاعيد ويسبب التصبغات، حتى وأنت جالس في مكتبك.

النوم بشعر مبلل أو عدم تغيير غطاء الوسادة

تبدو علاقة الشعر بالبشرة بعيدة، لكن النوم بشعر مبلل يخلق بيئة رطبة ودافئة على الوسادة، مما يحولها إلى أرض خصبة للبكتيريا والفطريات.

هذه الميكروبات تنتقل مباشرة إلى وجهك طوال الليل، مما يسبب حب الشباب وتهيج البشرة خاصة عند منطقة الفك والجبين.

المبالغة في تقشير البشرة

في محاولتنا للحصول على بشرة ناعمة، نقع غالباً في فخ "التقشير المفرط"، استخدام المقشرات القوية أكثر من مرتين أسبوعياً يزيل الحاجز الواقي الطبيعي للبشرة، مما يؤدي إلى الجفاف الشديد واحمرار الجلد.

لمس الوجه المستمر خلال اليوم

هذه العادة التلقائية هي أسرع وسيلة لنقل الجراثيم والزيوت من مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح إلى مسام وجهك.

ولمس الوجه المتكرر يساهم بشكل مباشر في سد المسام وظهور الالتهابات التي تتحول لاحقاً إلى ندبات دائمة.

الجلوس لفترات طويلة

قد لا يبدو الجلوس خلف المكتب مرتبطاً بالبشرة، ولكن قلة الحركة تضعف الدورة الدموية، مما يعني وصول كميات أقل من الأكسجين والمغذيات إلى خلايا الجلد.

هذا يؤدي إلى بشرة باهتة وفاقدة للحيوية، ويقلل من قدرة الجلد على تجديد نفسه طبيعياً.