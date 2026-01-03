احرص عليه.. 4 فوائد مذهلة للموز على صحة جسمك

الموز ليس مجرد وجبة خفيفة سهلة التناول، بل هو مخزن طبيعي للمغذيات التي تدعم أهم أجهزة الجسم الحيوية.

إليك 4 فوائد مذهلة للموز على صحة جسمك وفق "Healthline".

الموزصديق وفي للقلب

يُعرف الموز بكونه المصدر الأول لعنصر البوتاسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على صحة القلب وتوازن ضغط الدم.

تحسين الهضم

يحتوي الموز، خاصة عندما لا يكون ناضجاً تماماً، على نوع من الألياف يسمى "النشا المقاوم".

هذا النوع يعمل كغذاء للبكتيريا النافعة في أمعائك، مما يحسن من عملية الهضم بشكل عام ويقلل من مشاكل الانتفاخ، ويجعل حركة الأمعاء أكثر سلاسة وانتظاماً.

مخزن الطاقة الفوري للنشاط البدني

إذا كنت تبحث عن وقود طبيعي قبل ممارسة الرياضة أو خلال يوم عمل شاق، فالموز هو خيارك الأمثل.

بفضل مزيجه الفريد من السكريات الطبيعية والألياف، يوفر الموز دفعة طاقة سريعة ومستدامة في آن واحد، كما يساعد البوتاسيوم الموجود فيه على منع التشنجات العضلية التي تحدث أثناء المجهود البدني.

دعم الصحة النفسية وتحسين الحالة المزاجية

يحتوي الموز على الحمض الأميني "تريبتوفان"، وهو مركب يحوله الجسم إلى "سيروتونين"، المعروف بهرمون السعادة.

والموز في النظام الغذائي يساهم في تقليل مستويات القلق وتحسين جودة النوم، مما يجعله غذاءً مثالياً للعقل والجسم معاً.