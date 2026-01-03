إعلان

بجرح ذبحي.. مصرع طالب في مشاجرة بقرية الرملة ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:00 م 03/01/2026

إسعاف - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية الرملة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، راح ضحيتها طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، إثر مشاجرة تحمل شبهة جنائية، حيث نُقل الجثمان إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين العثور على جثة الطالب "محمد ي.م.ن"، البالغ من العمر 17 عامًا، مصابًا بجرح ذبحي، في واقعة تشير إلى تعدي آخرين عليه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الحادث، وسماع أقوال الشهود، وتكثيف التحريات لتحديد وضبط المتورطين في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها وظروفها.

